TORINO- Giorni importanti per la Juventus, che dopo il successo nel derby è attesa dal big match con il Barcellona in Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni, nella giornata di domani, voleranno alla volta della Spagna, dove martedì sera si giocherà l’incontro. Come riferito dal sito ufficiale del club bianconero, alle 19.00 di domani Andrea Pirlo analizzerà la gara contro i blaugrana presso la sala conferenze del Camp Nou.