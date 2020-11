Pirlo: “Contro la Lazio sarà un match entusiasmante. Il nostro gioco? Dobbiamo migliorare ma…”

TORINO – Andrea Pirlo ha parlato prima del match contro la Lazio ai microfoni di Juventus Tv. Di seguito riportiamo le sue parole.

SULLA GARA – “Sarà sicuramente una bel match perché queste sono partite belle da disputare. È un match difficile contro una grande squadra che ha dimostrato in questi ultimi anni di essere sempre stata ad alti livelli quindi sarà una partita complicata da giocare, ma anche entusiasmante”.

SU COME PREPARARE LA PARTITA – “Abbiamo immaginato il match con il loro classico 3-5-2 con la difesa molto accorta e loro sono molto bravi nelle ripartenze, si chiudono bene dietro e cercano di ripartire soprattutto con i due attaccanti e Milinkovic-Savic. Dovremo fare un match attento e sbagliare poco tecnicamente in mezzo al campo per non dare spazio ai loro contropiedi”.

SUL GIOCO – “Le indicazioni più interessanti vengono soprattutto dal punto di vista del gioco e sullo sviluppo della costruzione con i centrocampisti e con i trequarti abbiamo occupato bene le posizioni offensive, questa è la cosa più positiva nelle ultime due partite. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta”.