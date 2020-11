Piccinini: “I sei punti di vantaggio del Milan non sono affatto irrecuperabili…”

TORINO – Sandro Piccinini, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della lotta scudetto: “I sei punti di vantaggio del Milan non sono affatto irrecuperabili; sarà un campionato dove dovremo abituarci agli alti e bassi. Abbiamo visto in questi giorni quanto le coppe incidano sul cammino delle squadre, non mi sembra un distacco incolmabile”. Nel frattempo però stanno circolando anche alcune clamorose voci in casa bianconera. Confusione totale, scoppia il caos tra Pirlo e la squadra: arriva una notizia pesantissima! >>>VAI ALLA NOTIZIA