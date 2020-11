Calciomercato Juventus, Sabatini terrorizza i tifosi in diretta: ipotesi shock!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato, si sa, è assolutamente imprevedibile e ci ha abituato a clamorosi colpi di scena nel tempo. Durante le sessioni di mercato può succedere davvero di tutto, anche qualcosa che fino a pochi mesi prima sembrava assolutamente impossibile e impronosticabile. A maggior ragione ora, in questo periodo di crisi generalizzata, si potrebbe assistere ad alcuni ribaltoni impossibili da prevedere, soprattutto quando si parla di situazioni delicate ed irrisolte. E in casa Juventus in effetti c’è una situazione scottante che rimane in bilico da ormai troppo tempo.

Ovviamente parliamo del caso Dybala, che si tracina avanti da mesi senza una soluzione. Nonostante le dichiarazioni di facciata siano sempre state di distensione e di ottimismo da entrambe le parti in causa, del rinnovo non c’è ancora traccia e non sembrano neanche esserci passi avanti. Situazione in stand-by, bloccata, congelata. Fino a quando? Probabilmente fino al prossimo anno: agli inizi del 2021 la Juve e l’entourage di Dybala dovrebbero riaggiornarsi, anche se la distanza tra domanda ed offerta c’è ed è netta. Ecco allora spuntare fuori svariate ipotesi di mercato che parlano del futuro della Joya, alcune delle quali assolutamente negative per i bianconeri. L’ultima suggestione è stata lanciata dal noto giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini in diretta TV durante la trasmissione Pressing Serie A.

“Per la Juve adesso Dybala è un problema, la sua situazione è più problematica di quella di Eriksen per i nerazzurri. Se Marotta vuole fare uno sgarbo alla Juventus, potrebbe andare a prendersi Dybala gratis alla scadenza di contratto”. Non è certo un segreto che la Joya sia un pupillo dell’ex dirigente bianconero, che farebbe carte false pur di portarlo a Milano. Uno scenario da brividi per la Vecchia Signora e i suoi tifosi, assolutamente da evitare. E visto che nel mercato può succedere di tutto, bisognerà fare in fretta per scongiurare un epilogo del genere. La Juve è avvisata: la palla ora passa alla dirigenza. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il mercato della Juve. Paratici ha deciso, in arrivo nuovi colpi alla Chiesa e Morata: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA LISTA