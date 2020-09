Piccinini: “Ho visto in difficoltà Morata, urge il rientro di Dybala”

TORINO – Il noto giornalista e commentatore sportivo, Sandro Piccinini, ha parlato durante “Il Club”, trasmissione di Sky Sport, sulla partita della Juventus: “Io ho visto in difficoltà Morata, voto non sufficiente. E ho visto poca qualità in mezzo al campo stasera. Nel momento in cui è salito il livello dell’avversaria, ho visto giocatori in grossa difficoltà. Si è vista invece la qualità di Kulusevski messo esterno; la Juve ha sofferto nella prima parte di gara, ma lui un po’ meno. L’unico a centrocampo è stato Ramsey che ha cercato di inventare qualcosa. Proiettandoci avanti, urge il rientro di Dybala. La qualità non l’ho vista a parte Ronaldo. Al posto di chi entrerebbe Dybala? Verrebbe da dire al posto di Ramsey, ma lui fa anche un lavoro di copertura, un lavoro che Dybala non può fare. Dovrà ragionarci un po’ Andrea perchè non è facile. Però c’è bisogno di Dybala in questo momento. Gli errori di Dzeko sono pesanti, poteva chiudere la partita”. (parole riportate da tuttojuve.com).