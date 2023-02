Le dichiarazioni del giudice Torsello fanno scoppiare il caos: “Questo è pazzo!”

Si infittisce il caso delle presunte plusvalenza fittizie per le quali la Juventus è stata condannata ad una penalizzazione di 15 punti in classifica. Uno dei giudici della Corte d'Appello Federale che ha inflitto la sanzione, Mario Luigi Torsello ha spiegato le motivazioni della scelta, durante un evento andato in scena presso l'università di Salerno. Ma una frase in particolare ha lasciato perplesso il mondo bianconero. "Tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori".