Parma-Juve 0-4: cancellato subito il pareggio con l’Atalanta

TORINO- Dopo il deludente pareggio casalingo con l'Atalanta di mercoledì, la Juventus si riscatta prontamente battendo il Parma a domicilio con un netto 4-0. A segno, per gli uomini di Pirlo, l'ex Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta con una rete per tempo) e Morata. Partita mai in discussione, con i bianconeri, in arancione per l'occasione, padroni del campo per larghi tratti del match e bravi a sfruttare tutte le occasioni che sono capitate. Poche chances per i ragazzi di Liverani di andare al tiro, con Buffon che si fa trovare sempre attento, compiendo tre autentiche prodezze. Ottime prestazioni per Alex Sandro (devastante sulla fascia) e Bentancur. Una conferma, invece, l'ottima gara messa a referto da Danilo, McKennie e Morata. La Juve sale ora a 27 punti, a -1 dal Milan, al secondo posto con l'Inter.