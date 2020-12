Calciomercato Juventus, colpo da sogno: “Mai così vicino, ora si può fare”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è un mistero che il sogno di tifoseria e dirigenza per il calciomercato di gennaio della Juventus sia il ritorno di Paul Pogba. Il francese è in rotta con il Manchester United e pare che, sia a Torino che a Manchester, ci si stia muovendo seriamente per mettere in piedi questo clamoroso affare. Arrivano conferme da diversi fronti, dunque andiamo subito al sodo per analizzarle tutte.

“Mi confermano da Montecarlo un blitz importante a Torino, magari solo per gli auguri natalizi o forse anche per parlare di Pogba. Operazione questa, certamente complessa ma non impossibile già a gennaio” – ha twittato Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport e grande esperto di calciomercato. La presenza di Mino Raiola, agente di Pogba, a Torino è stata registrata anche dal Corriere della Sera. Tutti segnali che qualcosa di grosso potrebbe davvero accadere. Ma la vera conferma arriva da Luca Fausto Momblano, giornalista sempre vicinissimo alle questioni bianconere, che ha spiegato tutti i dettagli del possibile affare.

“Paul vuole la Juve e vuole la Champions con la Juve quest’anno. Non è una situazione semplice, ma Pogba e la Juve non sono mai stati così vicini come adesso” – ha spiegato il giornalista durante l’ultima puntata di JB Live. Aggiungendo poi: “Non ho trovato tracce su eventuali scambi con Dybala, Pogba arriverebbe però in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dal giocatore sono arrivati segnali di disponibilità per quanto riguarda l’ingaggio: per il semestre del prestito è disponibile a dimezzarselo. Ma ovviamente avrebbe già in mano il contratto successivo, che sarebbe un pluriennale da 12 o 13 milioni di euro a stagione. La Juve potrebbe finanziare questa spesa liberando spazio dal monte ingaggi con gli addii di Khedira e di Ramsey. Infatti, a Torino circolano diverse voci su un Ramsey che pare stia spingendo per andare via”. Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di Pogba alla Juventus, ma questa insistenza di voci e conferme è senza precedenti. Staremo a vedere. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<