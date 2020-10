Paratici: “C’è una forte volontà di rinnovare il contratto a Dybala”

TORINO – Il ds della Juve Fabio Paratici, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita contro il Verona.

SU DYBALA – “Sì, c’è una volontà chiara da parte della Juve, da parte anche del giocatore, stiamo parlando anche proficuamente. Logicamente questo è un momento molto particolare per tutti, tra l’altro negli ultimi 20 giorni siamo stati 15 giorni chiusi in isolamento fiduciario in hotel, quindi non potevamo incontrare nessuno, però stiamo parlando sempre e continueremo a parlare per cercare di arrivare a una felice soluzione per tutti”.

SU RAMSEY – “I giocatori sono persone normali. Ramsey veniva da un brutto infortunio e 4 mesi di stop l’anno scorso. Ha avuto un periodo di adattamento ed era normale, ora invece si è inserito bene. Tra i grandi campioni che abbiamo avuto in passato, molti hanno trovato difficoltà ad inserirsi nei primi mesi. Se arriviamo a un certo tipo di decisione è perché sappiamo certamente che tipo di giocatore andiamo a prendere”.