Paolo Rossi, parla la moglie: “Ha vissuto il derby di sabato come un tifoso della Juve”

TORINO- Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, ha parlato al Corriere della Sera, svelando un retroscena riguardante il marito e il derby tra Juve e Torino di sabato scorso: "L'altro giorno aveva visto il derby Juve-Torino alla tv come un tifoso. Era ricoverato nel reparto di neurochirurgia e accanto aveva il primario Giuseppe Oliveri, lo stesso medico che ha operato Alex Zanardi, una persona speciale. Il professore Oliveri stavolta non era solo un dottore con il suo paziente, ma un appassionato di calcio. Lui tifava Torino e Paolo Juventus. Si sono divertiti molto".