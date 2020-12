Calciomercato Juventus, colpo facile facile: può arrivare a “soli” 30 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’ultima campagna acquisti della Juventus ha mostrato chiaramente la direzione che stanno prendendo le strategie bianconere. La squadra sta andando incontro ad un profondo rinnovamento, volto a ringiovanire la rosa e dare vita ad un nuovo ciclo vincente. In questo senso, Paratici e soci hanno già fatto tanto, ma ancora non basta. Diversi reparti mancano ancora di alternative di livello e nei prossimi mesi la dirigenza cercherà di rinforzare questa Juventus con altri giovani di qualità. Ed è proprio riguardo a un giovane talento italiano che arrivano ottime notizie per i tifosi bianconeri.

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, Lorenzo Pellegrini non sarebbe più sicurissimo della sua permanenza a Roma. Il gioiello classe ’96 non si sta esprimendo al meglio, probabilmente perché costretto a giocare in un ruolo che poco si addice alle sue caratteristiche. Da mezz’ala o da trequartista – ruoli in cui attualmente la Juve è scoperta – Pellegrini ha mostrato invece lampi di grande classe e una discreta solidità. Per la Juventus, che lo segue ormai da anni, potrebbe essere davvero un ottimo colpo, che aggiungerebbe un altro giovane italiano di livello alla rosa. A far sorridere la tifoseria e soprattutto la dirigenza sono le condizioni dell’eventuale operazione, davvero vantaggiose per la Juve.

Sul contratto di Lorenzo Pellegrini compare infatti una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, che la Roma sembrerebbe essere intenzionata a togliere con un rinnovo, ma che a oggi è ancora lì. Un assalto della Juve – sia a gennaio che a giugno – porterebbe dunque all’arrivo immediato del ragazzo a Torino, senza bisogno di alcuna trattativa. Sarebbe un’operazione molto simile a quella che portò Pjanic in bianconero, anomalia assoluta nel calciomercato di oggi, in cui prospetti di questo livello vengono valutati cifre decisamente più alte. Una grande occasione insomma, che la Juve potrebbe cogliere al volo. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<