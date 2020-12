Pagelle Parma-Juventus: Ronaldo cecchino infallibile, Buffon una sicurezza

TORINO- Dopo il deludente pareggio con l’Atalanta, la Juve torna al successo battendo per 4-0 il Parma all’ “Ennio Tardini”. A segno Kulusevski con il classico gol dell’ex, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che cancella il rigore sbagliato mercoledì, e Alvaro Morata. Questi i voti degli uomini di Pirlo:

BUFFON 7.5: tre occasionissime per il Parma e lui, nonostante i 42 anni sulla carta d’identità, compie tre miracoli. Sicurezza assoluta.

DANILO 6.5: altra prestazione positiva per il brasiliano, sempre più a suo agio nel nuovo ruolo. Sempre attento difensivamente, ha spunti interessanti in fase di attacco.

BONUCCI 6: il più in difficoltà dei tre difensori, ma con mestiere se la cava. (DAL 76′ CUADRADO s.v.).

DE LIGT 7: muro insuperabile, Cornelius non vede mai palla. Pericoloso anche in attacco, trova il gol ma glielo annullano.

KULUSEVSKI 6.5: meno appariscente di Alex Sandro, ma ha il merito di sbloccare una gara che poteva farsi complicata. Prestazione nel complesso molto positiva.

McKENNIE 7: sempre tarantolato, è tra i più in forma. Pressa, recupera palla e poi avvia le azioni offensive. Peccato che Ramsey non sfrutti a dovere i suoi assist. (DAL 76′ PORTANOVA 6: buon ingresso il suo. Sfiora il gol ma Sepe si fa trovare attento. Importante quando la Juve cerca di non prendere gol nel finale).

BENTANCUR 7: in crescita rispetto a inizio stagione, la sua presenza e il suo dinamismo sono fondamentali in mezzo al campo. Recupera una quantità infinita di palloni.

ALEX SANDRO 7: devastante sulla fascia, ha il merito di servire l’assist per il gol di Kulusevski. Spina nel fianco costante della difesa emiliana, attacca come non si vedeva da tempo.

RAMSEY 6.5: nel primo tempo pecca di sufficienza non calciando in porta in almeno due occasioni. Rimane un collante importante tra centrocampo e attacco, mette lo zampino nel 3-0 di Ronaldo. (DAL 67′ BERNARDESCHI 6: pronti via e quasi regala un gol al Parma. Si riscatta servendo l’assist per il 4-0 di Morata).

RONALDO 7.5: una doppietta a cancellare la brutta prestazione con l’Atalanta. Segna il primo con un colpo di testa straordinario dei suoi. Cecchino infallibile sul rasoterra del 3-0. (DALL’81’ CHIESA s.v.).

MORATA 7.5: con Ronaldo si intende alla perfezione e lo si vede nell’assist per il primo gol del portoghese. La sua presenza, in avanti, è di grande importanza, permette alla squadra di rimanere costantemente alta come vuole Pirlo. La rete è più che meritata.

PIRLO 7: prepara bene la gara, finalmente si vedono le idee che ha per la sua Juve. La sua squadra è padrona del campo e nel possesso, sfrutta a dovere le occasioni che capitano e ottiene un largo e meritato successo.