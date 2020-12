Pagelle Juventus-Atalanta: Szczesny miracoloso, Ronaldo e Morata disastrosi

Pagelle Juventus-Atalanta, ecco i voti degli uomini di Pirlo

PAGELLE JUVENTUS-ATALANTA – I voti dell’undici bianconero dopo il pareggio per 1-1 contro la squadra di Gasperini:

SZCZESNY 7: sempre sicuro quando chiamato in causa, decisivo su Zapata nel primo tempo, miracoloso su Romero nella ripresa. Nulla può sul gol preso.

DE LIGT 7: autentica colonna difensiva, ingaggia un duello fisico con Zapata dal quale esce vincitore.

BONUCCI 6: più in difficoltà dei compagni, ma con l’esperienza e il passare dei minuti riesce a cavarsela anche lui.

DANILO 7: muro sulla sinistra, dalle sue parti l’Atalanta non sfonda mai.

CUADRADO 5.5: le tante partite giocate si fanno sentire. Poco lucido in fase offensiva, mentre difensivamente soffre le incursioni atalantine.

ARTHUR 6: finchè non si rompe è importantissimo nel giro-palla chiesto da Pirlo (DAL 27′ RABIOT 4.5: troppo poco reattivo sul rimpallo che porta all’1-1. Lento e impacciato, non entra in partita).

BENTANCUR 6.5: in crescita nelle ultime uscite, la sua fisicità è importante contro una squadra dura come l’Atalanta.

CHIESA 7: ha il merito di sbloccare la partita con un’autentica perla sulla quale Gollini non può nulla. E’ tra i più vivaci, si guadagna anche il rigore che Ronaldo sciupa clamorosamente. (DAL 74′ ALEX SANDRO s.v.).

McKENNIE 7: tarantolato. Recupera palla, corre, pressa e crea occasioni che, però, i suoi compagni non sfruttano a dovere.

MORATA 4: solito lavoro sporco e tante botte prese, ma la mancanza di lucidità in avanti si fa sentire. Perde il pallone chep orta all’1-1, mangiandosi poi due occasioni clamorose per mandare ko i nerazzurri. (DALL’84’ DYBALA s.v.).

RONALDO 4: assente. Si mangia un gol dopo pochi minuti, calcia malissimo il rigore del possibile 2-1 e non si rende mai pericoloso.

PIRLO 5.5: mette in campo una Juve battagliera e propositiva, che però ha il demerito di sciupare troppo. Sui gol mangiati non può nulla, ma sbaglia a leggere la gara nella ripresa. Cambi tardivi, Szczesny evita il clamoroso ko.