Pagelle Barcellona-Juve: Ronaldo vince la sfida con Messi, McKennie e Arthur dominano a centrocampo

Pagelle Barcellona-Juve: i voti di Ronaldo e compagni

PAGELLE BARCELLONA-JUVE – La Juve espugna il Camp Nou per 4-0, conquistando così il primo posto nel girone G di Champions League. Questi i voti della formazione bianconera dopo i 90 minuti del Camp Nou:

BUFFON 7: si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Comanda la difesa con autorità.

DANILO 7: molto bene nelle due fasi, mette la museruola ai diretti avversari.

BONUCCI 7.5: meno appariscente dei colleghi di reparto, ma comunque fondamentale. Dà sicurezza ai giovani compagni. Solo una posizione di fuorigioco gli nega la gioia del gol.

DE LIGT 7.5: un autentico muro, dalle sue parti non si passa mai. Sempre pronto a metterci una pezza, domina su tutti i palloni che piovono nell’area bianconera.

CUADRADO 7: si vede poco in fase di spinta, ma difensivamente offre un contributo importante quando il Barcellona attacca a testa bassa. (DALL’85’ BERNARDESCHI s.v.).

McKENNIE 7.5: il meraviglioso gol del 2-0 è il coronamento della sua straordinaria partita. Un autentico mastino, recupera palloni su palloni. In campo lo trovi ovunque, prima a pressare e poi a concludere l’azione. Qualche errore in fase di impostazione, ma glielo si può perdonare.

ARTHUR 7.5: dominatore del centrocampo, non perde mai una palla. Vince lo scontro con Pjanic, dimostrando di essersi inserito sempre di più in questa Juve. (DAL 70 BENTANCUR 6.5: entra per dare dinamismo ad una squadra stanca e ci riesce).

ALEX SANDRO 7.5: in fase difensiva non soffre praticamente mai, bene anche quando serve un appoggio ai compagni in fase di costruzione.

RAMSEY 7: tutt’altro giocatore rispetto a quello delle ultime partite. Tanta corsa e sacrificio, i suoi inserimenti sono fondamentali a mettere disordine nella difesa avversaria. (DAL 70′ RABIOT 6.5: la sua freschezza è fondamentale quando la squadra è chiusa nella sua metà campo nella ripresa).

MORATA 7: il suo lavoro di sacrificio è fondamentale. Prende botte e corre per 90 minuti, gli manca solamente il gol. (DALL’85’ DYBALA s.v.).

RONALDO 8: la sfida con l’eterno rivale Messi lo esalta e lui la vince nettamente. Gol, movimento a smarcare McKennie sul 2-0 e tanto sacrificio in fase difensiva. Autentico trascinatore di questa squadra, con lui è un’altra Juve. (DAL 91′ CHIESA s.v.).

PIRLO 7.5: finalmente si vedono in campo le sue idee di gioco. La sua Juve annichilisce un irriconoscibile Barcellona, dominando in lungo e in largo la partita. Il primo posto nel girone è il giusto premio dopo questa partita.