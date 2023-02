Nuovo stop Pogba, il web si scatena: “Dal reddito di juventinità al Khedira abbronzato”

Sembra quasi una barzelletta. Pochi giorni fa i tifosi della Juventus esultavano per i ritorni di Dusan Vlahovic e di Paul Pogba e ora si ritrovano di fronte all'ennesimo stop del gigante francese. Roba da non crederci. La conferma del nuovo infortunio l'ha data Massimiliano Allegri in conferenza: " Mi aspetto un contributo importante da un calciatore che da aprile scorso ha fatto 15 giorni di preparazione e poi si è infortunato. Il ginocchio deve ancora adattarsi ai movimenti. Tornerà in forma fra 2-3 mesi. I tempi sono quelli. Navighiamo a vista sapendo che da qui alla fine andrà sfruttato a seconda di come si sentirà".