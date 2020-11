Notizie Juve – Un nuovo talento a centrocampo per Pirlo

NOTIZIE JUVE – La Juventus sta ritrovando piano piano tutti i pezzi della sua squadra; con gli infortunati lungodegenti che dovrebbero rientrare dopo la sosta per le Nazionali. La pausa del campionato è in programma da lunedì; a seguito della sfida che vedrà i bianconeri in campo contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre la Serie A continua ad andare però, il dirigente bianconero Fabio Paratici sta continuando a sondare il mercato. Il dirigente è alla ricerca di colpi in prospettiva, per rendere la formazione bianconera sempre più competitiva, sia in Italia che in Europa.

Proprio per questo, e guardando al futuro, il dirigente bianconero ha individuato un nuovo gioiellino italiano, che sta cercando di strappare alla concorrenza. Paratici vuole tentare un affare come quello portato a termine a gennaio, e che ha visto Kulusevski diventare un giocatore bianconero. Stiamo parlano del centrocampista classe 1991 del Genoa Nicolò Rovella: il giocatore classe 1991 sta giocando a Genoa da titolare inamovibile ed ha impressionato con le sue qualità la dirigenza bianconera. Il suo contratto scadrà a giugno e la Juventus sta cercando il modo di portarlo a Torino: il presidente del Grifone Preziosi non avrebbe intenzione di perdere il ragazzo a parametro zero e starebbe lavorando per monetizzare la sua inevitabile cessione. Possibile dunque che la Juventus si accordi con il club rossoblu per gennaio, lasciando poi il ragazzo a crescere nella squadra di Maran, capace fino ad ora di valorizzare al massimo le qualità del giocatore.

Nonostante il piano per portarlo a Torino sia pronto, i bianconeri dovranno guardarsi dalla concorrenza di Marotta, con il dirigente nerazzurro che ha iniziato anche lui a seguire il baby calciatore del Genoa e tenterà in extremis di portarlo a Milano nel tentativo di soffiarlo alla Juventus. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato in casa bianconera. Paratici prepara l’offerta per un colpo grosso, ecco il piano: soldi più due giocatori! >>>VAI ALLA NOTIZIA