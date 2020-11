Calciomercato Juventus, Paratici prepara l’offerta: soldi più due giocatori!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è assolutamente semplice per le società e i dirigenti muoversi sul mercato in questo momento storico davvero molto complicato. Lo è per tutti, anche per grandi club come la Juventus. Serve oculatezza e soprattutto servono idee per tentare di centrare i vari obiettivi di calciomercato. Nell’ultima sessione estiva, Paratici si è affidato a nuove formule di pagamento (prestiti onerosi con diritto o obbligo di riscatto per dilazionare gli esborsi economici), cosa che potrebbe riproporre anche nel prossimo futuro. Ma si potrebbe tentare anche con degli scambi.

Soprattutto con società “amiche” infatti, è possibile imbastire affari che coinvolgano vari giocatori. Bisogna trovare le contropartite tecniche giuste, ma l’idea è molto interessante e consentirebbe di abbassare le richieste economiche dei vari club. Un’idea che, stando a quanto riportato da seriebnews.com, Paratici starebbe seriamente valutando per mettere le mani su un suo grandissimo obiettivo: Manuel Locatelli del Sassuolo. I neroverdi valutano il centrocampista classe ’98 circa 40 milioni di euro, una cifra attualmente troppo elevata per le casse della Juve. Ma questo nuovo piano di Paratici e gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero aprire uno spiraglio.

Oltre ad una parte cash, la Vecchia signora potrebbe offrire al club emiliano due gioiellini italiani come l’attaccante Elia Petrelli e Manolo Portanova, fresco di esordio in prima squadra contro il Crotone. Il Sassuolo è sempre molto interessato ai giovani talenti e una proposta del genere potrebbe far breccia nel muro eretto dalla dirigenza neroverde intorno ai propri gioielli. Sempre secondo seriebnews.com, per Petrelli potrebbe trattarsi di una cessione a titolo definitivo, mentre Portanova sarebbe girato al Sassuolo in prestito con opzione di riscatto e controriscatto in favore della Juventus. Un’idea suggestiva da non sottovalutare. Ma Locatelli non è comunque l’unico grande obiettivo per la linea verde inaugurata dalla Vecchia Signora, anzi. La rivoluzione bianconera infatti è iniziata, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi “alla Kulusevski”, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA