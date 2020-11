Notizie Juve, pessime notizie per Pirlo: altro ko in casa bianconera

Notizie Juve: assenza importante nelle prossime partite

ULTIME NEWS JUVENTUS – Nella serata di ieri, la Juventus ha ottenuto una larga vittoria sul Ferencvaros, portandosi così a quota sei punti nel girone G di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni si trovano ora a sole tre distanze dal Barcellona capolista, che ha battuto la Dinamo Kiev per 2-1. Il successo in terra ungherese, però, ha portato con sé anche brutte notizie per la formazione bianconera. Il mister Andrea Pirlo, infatti, sarà costretto a rinunciare ad uno dei suoi fedelissimi per i prossimi impegni segnati sul calendario.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, che riporta indiscrezioni provenienti dal Galles, il fastidio accusato alla coscia destra da Aaron Ramsey si è rivelato più grave di quanto previsto inizialmente. Il numero 8 della Vecchia Signora, che sotto la nuova guida tecnica ha svoltato il suo rendimento, ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per far spazio a Weston McKennie. Gli esami medici svolti nelle scorse ore hanno evidenziato una brutta lesione, che lo costringerà a guardare i suoi compagni da casa almeno fino alla metà di questo mese. L’ex Arsenal non potrà così aggregarsi al ritiro della Nazionale gallese per gli impegni contro Stati Uniti, Irlanda e Finlandia.

Cosa ancora più grave, però, è che sarà indisponibile anche per le partite di campionato della Juve contro Lazio e Cagliari. Il centrocampista ha già comunicato che proverà a tornare a disposizione per il delicato match di ritorno contro il Ferencvaros, previsto per il 24 novembre. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, appare improbabile che lo staff medico bianconero dia l’ok, affrettando i tempi di rientro e rischiando così delle ricadute. Uno stop che si aggiunge a quelli dei lungodegenti Matthijs De Ligt e Alex Sandro, e che priverà Pirlo di un’altra arma fondamentale a sua disposizione. E intanto, occhio anche al mercato. La rivoluzione bianconera è iniziata, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA