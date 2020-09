Notizie Juve – Le parole di Ekdal della Samp dopo la partita di ieri

TORINO – La Juventus torna a casa con i tre punti dalla prima giornata del nuovo campionato di Serie A: la vittima dei bianconeri è stata la Sampdoria, che esce dall’Allianz Stadium abbattuta da un netto 3-0 degli uomini di Andrea Pirlo. A commentare l’esito del match per i blucerchiati è stato Albin Ekdal, che nella partita di ieri sera ha indossato la fascia da capitano.

Ecco le parole del centrocampista svedese di Claudio Ranieri al termine dell’incontro, riportate dal sito ufficiale della Sampdoria: “Nel primo tempo non eravamo aggressivi, abbiamo lasciato troppo tempo alla Juve per giocare senza pressione. All’intervallo eravamo però ancora in partita: c’era fiducia, poi il secondo gol ha chiuso i giochi. Dobbiamo continuare a lavorare, vedere le immagini della gara di oggi e migliorare. Sabato giochiamo già: bisogna vincere e dimostrare sul campo che siamo più forti di così“.