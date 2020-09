Notizie Juve – Le cifre dell’acquisto di Alvaro Morata

TORINO – Finalmente la Juventus può accogliere il suo nuovo attaccante: si tratta di Alvaro Morata, che ritorna in bianconero dopo 4 anni, passati tra Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid. La Vecchia Signora ha prelevato il classe ’92 proprio dai Colchoneros, che nel frattempo hanno messo sotto contratto l’ex obiettivo della dirigenza juventina Luis Suarez.

TuttoSport, poi, ha riportato le cifre dell'affare tra le due società: 10 milioni per il prestito oneroso agli spagnoli, con l'opzione di prolungamento ad un anno, e 45 per il riscatto. Al giocatore, invece, andranno 5 milioni di euro netti a stagione. La nuova avventura di Alvaro Morata alla Juventus sta per iniziare.