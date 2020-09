Notizie Juve – L’agente di Milik è a Trigoria: accordo con i giallorossi vicino

TORINO – Ormai sembra quasi fatta: secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’agente di Milik è arrivato a Trigoria e l’accordo con la Roma è molto vicino. Il procuratore del centravanti polacco in queste ore sta discutendo sul contratto del suo assistito, per portare a termine il trasferimento dal Napoli ai giallorossi. Si potrebbe concludere, così, un telenovela di mercato che va avanti da molti giorni e che vede coinvolta anche la Juventus.

I bianconeri, infatti, sono in attesa del sì ai capitolini dell'attaccante partenopeo per accogliere finalmente Edin Dzeko. La punta bosniaca, infatti, con l'arrivo di Milik lascerebbe il club romanista e si trasferirebbe alla Vecchia Signora, per iniziare una nuova avventura al fianco di CR7 e Dybala. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma ormai l'accordo nell'asse Torino-Roma-Napoli sembra essere veramente a un passo.