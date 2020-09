Notizie Juve – Interesse della Fiorentina per il giovane Pellegrini

TORINO – Nuovi movimenti in uscita per il mercato della Juventus! Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe un interesse della Fiorentina per Luca Pellegrini. Il giovane terzino sinistro, classe 1999, è cresciuto ed ha esordito in Serie A con la maglia della Roma, ma si è messo in mostra soprattutto con il Cagliari; in Sardegna, infatti, ha giocato per una stagione e mezza, dimostrando di avere i numeri per rimanere tra i grandi.

Quest’estate, finito il prestito ai rossoblù, è tornato a Torino ed ha svolto la preparazione pre-campionato sotto la guida di Andrea Pirlo. In queste ore, però, si è affacciato il club di Commisso alla porta della Juve, chiedendo informazioni sul giovane giocatore: nelle prossime ore si attendono sviluppi riguardo questa situazione. Pellegrini, comunque, potrebbe lasciare ancora la Juventus.