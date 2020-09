Notizie Juve – I bianconeri potrebbero puntare di nuovo su Chiesa

TORINO – Possibili scenari incredibili potrebbero aprirsi nel calciomercato della Juventus. La società bianconera è da tempo alla ricerca di due rinforzi in attacco, per regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo una rosa lunga e di grande qualità per lanciare l’assalto alla tanto desiderato Coppa dei Campioni. Gli obiettivi sono un centravanti di qualità ed esperienza ed un’alternativa offensiva giovane e di talento: per il primo i nomi caldi sono quelli di Dzeko e Cavani, mentre per il secondo sembra forte quello di Moise Kean.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Repubblica, i bianconeri potrebbero puntare di nuovo su Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina, infatti, è sempre stato un osservato speciale della Vecchia Signora, oltre che di tanti club italiani; il problema, però, è sempre stato il costo troppo elevato del suo cartellino. Nonostante ciò, in quest'ultima parte del calciomercato estivo potrebbe succedere qualcosa di incredibile: se la Juve riuscisse a vendere a buon prezzo Douglas Costa, potrebbe presentare un'offerta importante ai Viola e tentare di portare a Torino la giovane stella del calcio italiano.