Notizie Juve – Due pretendenti sul mercato per Sami Khedira

TORINO – Nuovi movimenti sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbero due pretendenti per Sami Khedira. Da settimane, ormai, la società bianconera stava lavorando per la rescissione di contratto del centrocampista tedesco, fuori dal progetto tecnico del club. Adesso, però, sembra che due club esteri abbiano mostrato interesse per l'acquisto del giocatore: si tratta del Manchester United e del Paris Saint Germain, che avrebbero avviato alcuni contatti con la Juve. Gli inglesi erano sulle tracce del calciatore da alcuni giorni, in attesa della risoluzione del contratto; ora, però, sembra che abbiano fatto un piccolo sondaggio con la dirigenza juventina. Il club francese, dal canto suo, sembrerebbe più determinato a prendere Khedira: l'allenatore del PSG, il tedesco Thomas Tuchel, è infatti un grande estimatore del suo connazionale e starebbe premendo con la dirigenza parigina per averlo. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni: comunque, il futuro di Sami Khedira sembra sempre più distante da Torino.