Notizie Juve – Che botta: Pirlo rischia di perdere un titolare a lungo

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Continua il periodo altalenante per la Juve, che dopo i successi su Cagliari in campionato e Ferencvaros in Champions, ha ottenuto soltanto un pareggio sul campo del Benevento. Tra i tanti motivi di preoccupazione in casa bianconera, però, di maggior rilevanza al momento è la situazione legata ad Alvaro Morata. Protagonista del gran gol del momentaneo vantaggio, il 28enne è stato infatti sanzionato con un’espulsione nel parapiglia scatenatosi nei minuti finali. E, in casa bianconera, rischia così di piovere sul bagnato.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, che ha provato a ricostruire quanto accaduto, il numero 9 spagnolo si sarebbe lamentato in modo troppo veemente all’indirizzo dell’arbitro Pasqua. Sotto accusa alcuni contatti nell’area di rigore campana, che hanno visto protagonisti prima lo stesso Morata e poi, nel finale, Matthijs De Ligt. “Quello era un rigore imbarazzante” sarebbe la frase uscita dalla bocca dell’attaccante, che ha fatto riferimento allo scontro con il difensore giallorosso Tuia. In modo ancor più acceso, poi, l’ex Atletico avrebbe rivolto parole ancor più pesanti all’indirizzo del direttore di gara, costretto a sventolargli il cartellino rosso. L’attaccante, ora, rischia una pesante sanzione da parte del Giudice Sportivo. In attesa del referto, sempre secondo il quotidiano piemontese, ecco quanto potrebbe star fuori lo spagnolo.

Morata salterà sicuramente il derby di sabato prossimo contro il Torino, nel quale tornerà a disposizione Cristiano Ronaldo che, a questo punto, verosimilmente farà coppia con Paulo Dybala, ancora in cerca della migliore condizione. Nel caso peggiore, il numero 9 bianconero sarà indisponibile per tre giornate, saltando così anche la trasferta di Genova contro i rossoblù del 13 dicembre e la gara contro l'Atalanta del 16. Un gran bel problema per la Juve e per mister Pirlo, costretto ora a cercare una soluzione per sopperire alla pesante assenza del suo goleador.