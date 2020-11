News Juve, caos totale Pirlo-squadra: arriva una notizia pesantissima

ULTIME NEWS JUVENTUS – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola, i giocatori della Juventus starebbero incominciando ad avere idee confuse sul lavoro di Andrea Pirlo. Rispetto all’anno scorso, infatti, i bianconeri hanno 6 punti in meno e 6 punti di distacco dalla vetta della classifica, occupata dal Milan. Poi troppi pareggi. Cinque pareggi in appena nove partite di Serie A, una squadra come la Juve non se li può permettere. I risultati non brillantissimi avrebbero suscitato dubbi anche tra i calciatori della Vecchia Signora.

Il quotidiano evidenzia come, nel match contro il Benevento, ci sia stata una netta differenza tra il lavoro di Inzaghi e Pirlo durante la partita: “L’espressione attonita di Pirlo di fronte all’amico e collega, che invade l’area tecnica juventina in piena trance agonistica, può essere un punto di partenza per un’altra domanda: Pirlo ha davvero capito cosa vuol dire guidare il gruppo, nei momenti topici?”. Forti dubbi, dunque, sull’operato del tecnico che parlerebbe troppo poco durante i match e non darebbe indicazioni tattiche sufficienti ad ogni membro della squadra.

Ma non solo. Ai silenzi di Pirlo e alle sue mancanze tattiche starebbero rimediando Tudor (il suo vice) e Baronio: “La maggior parte del lavoro è nelle mani di Tudor, il suo vice. Mentre l’altro collaboratore Baronio si fa sentire molto durante le partite. I troppi silenzi di Pirlo sembrano pesare soprattutto sulla costruzione del centrocampo e dell’attacco, per il quale ci sono movimenti e posizioni ben diverse rispetto a Sarri. E così il gruppo percepisce le difficoltà dei singoli: Dybala e Kulusevski ad esempio non hanno sempre ben chiaro cosa voglia da loro l’allenatore”. Accuse pesanti, che nel caso fossero effettivamente veritiere, sarebbero un gran bel problema per il cammino della Vecchia Signora in campionato e in Champions League. Tutto questo, mentre arrivano anche grosse voci di mercato in casa bianconera. In arrivo nuovi colpi alla Chiesa e Morata: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA LISTA