Nocerino: “Juve ed Inter attrezzate per lo scudetto, ma occhio al Milan”

TORINO- Intervenuto in diretta negli studi di Tiki Taka, l’ex centrocampista Antonio Nocerino ha parlato della lotta-scudetto: “Io credo che Juventus ed Inter siano le due squadre meglio attrezzate per poter puntare al titolo. Attenzione però al Milan, che in questo momento ha una continuità di risultati molto, molto importante. Sono curioso di vedere la classifica a marzo, poi da lì si potranno fare due calcoli”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<