News Juventus – Mercato, l’annuncio è clamoroso: “All’80% andrà via!”

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Continua il vortice di notizie di mercato in casa Juventus. Tra giocatori che presto potrebbero lasciare Torino e nomi importanti che invece potrebbero arrivare, le questioni calde in ballo sono davvero moltissime. Alcune situazioni verranno valutate già a gennaio, altre invece sono proiettate verso la prossima estate. In ogni caso, Fabio Paratici è sempre al lavoro su più tavoli contemporaneamente. E direttamente dalla Spagna, nelle scorse ore, è arrivata una clamorosa notizia che potrebbe influenzare pesantemente i movimenti e le strategie di mercato della Juve.

La novità riguarda Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della situazione del campione spagnolo e delle voci dell’interessamento da parte della Juventus. Ora arrivano altri importantissimi aggiornamenti. Ne ha parlato un grande amico del giocatore a El Chiringuito TV, Cristobal Soria. Lo scrittore spagnolo, che appunto conosce molto bene Sergio Ramos e ha un filo diretto con lui, è stato chiarissimo sul futuro del calciatore: “Sergio vorrebbe restare al Real, ma io lo vedo più fuori che dentro. Per me ha il 20% di possibilità di rimanere e l’80% di andare via. Perez non ha capito che Sergio Ramos sarà libero di firmare per un’altra squadra tra 48 giorni. E’ incredibile, perché è più forte oggi che a 25 anni”. Secondo Soria quindi le percentuali di un addio a fine stagione sarebbero altissime. E la Juventus in tutto questo?

Il club bianconero potrebbe trovare un accordo con Sergio Ramos già a gennaio per la prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juve sarebbe ancora fortemente in corsa e Fabio Paratici starebbe concretamente pensando di ingaggiarlo a parametro zero. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un’offerta già presentata al giocatore da parte della Vecchia Signora (un triennale da ben 12 milioni a stagione). La questione dunque è tutta da seguire. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi e aggiornamenti, di cui ovviamente vi parleremo, ma il nome di Sergio Ramos intanto continua a circolare in orbita Juventus. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo Paratici starebbe infatti pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA