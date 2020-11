News Juve – Mercato, Paratici ci prova ancora: riparte la trattativa!

News Juve – Ore importanti per sbloccare una trattativa

ULTIME NEWS JUVENTUS – Sono già trascorsi più di due mesi da quando la Juventus ha annunciato il nome di Andrea Pirlo come sostituto di Maurizio Sarri per la panchina bianconera. Ma i cambiamenti dalle parti della Continassa sono stati innumerevoli. Oltre all’ex centrocampista infatti, c’è da registrare l’arrivo di molti altri volti nuovi. Da McKennie a Kulusevski, passando per Arthur e il già noto Morata, che sta stregando i tifosi juventini a suon di gol. Le sorprese in ottica mercato però potrebbero non finire qui. Proprio in queste ore infatti la dirigenza bianconera è al lavoro per sciogliere il nodo di una trattativa che va avanti già da diverse settimane.

Quella che sembrava una situazione già definita e chiusa da tempo, potrebbe creare un vero e proprio dibattito nell’ambiente della Juventus. Il nome forte che sta ritornando di moda è quello del tedesco Sami Khedira, attualmente messo ai margini da Pirlo. Come noto a tutti, l’ex Real Madrid è ormai un separato in casa della Juve sin da quando ha deciso di non accettare alcuna soluzione propostagli dalla società per salutarsi consensualmente. In questo modo, di fatto, è finito fuori rosa e senza aver mai disputato un solo minuto di gioco. Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Come conferma il Corriere di Torino, Fabio Paratici starebbe lavorando ancora per la rescissione contrattuale del tedesco e sarebbe pronto a riattivare i contatti con il suo entourage. Sarebbe un passo importante per la Vecchia Signora, da vari punti di vista. In questo modo infatti, la Juventus risparmierebbe su un ingaggio pesante e risolverebbe una questione interna che potrebbe infastidire l’ambiente. L’addio di Khedira inoltre darebbe alla Juve maggior spazio di manovra anche per quanto riguarda il mercato in entrata. E da questo punto di vista, occhio a quello che avrebbe in mente la dirigenza bianconera. Paratici infatti starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA