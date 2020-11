Calciomercato Juventus, centrocampo da rifare? Paratici tenta una magia!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Juventus di Pirlo è ancora in fase di costruzione. Avendo cambiato moltissimo dell’undici titolare, questa fase di transizione potrebbe durare ancora per un po’. Ma quando si tratta di Juve, la pazienza lascia sempre più spazio alla necessità di risultati. Ecco perché Paratici potrebbe intervenire nuovamente sul mercato a gennaio. Obiettivo? Sicuramente almeno un centrocampista, visto che attualmente la mediana è la linea meno attrezzata della rosa bianconera.

Nei sogni di tifoseria e dirigenza, il ritorno di Paul Pogba è sicuramente la prima scelta per rinforzare il centrocampo. Il francese, sempre più ai ferri corti con il Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra già a gennaio. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i bianconeri potrebbero presto aprire i colloqui con Raiola per intavolare una trattativa, ma non si parlerebbe soltanto di Pogba. Paratici sarebbe fortemente interessato anche a Ryan Gravenberch, gioiello dell’Ajax e nuova punta di diamante della scuderia Raiola. Riuscire a mettere a segno questo doppio colpo sarebbe un vero capolavoro da parte di Paratici. Magri uno a gennaio e uno la prossima estate, chissà. Non mancano però le alternative.

Non riuscendo ad arrivare a Pogba e/o Gravenberch, Paratici potrebbe virare su Locatelli, profilo sempre apprezzato da Pirlo e potenzialmente perfetto per inserirsi nel centrocampo bianconero. L’ultimo nome fatto dal quotidiano torinese è quello di Nicolò Rovella, giovanissimo talento di proprietà del Genoa. Anche lui sarebbe sulla lista della spesa della Juve per la mediana. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA