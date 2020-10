Calciomercato Juventus, botto da Sky: “Possibile colpo a parametro zero!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Trattative chiuse da appena qualche giorno, ma il calciomercato della Juventus continua a far parlare in prospettiva futura. Come sappiamo, sulla lista della spesa e dei possibili colpi di Fabio Paratici ci sono ancora tanti nomi. Alcuni anche molto grossi. In alcuni casi si tratta di vecchi obiettivi che non passano mai di moda in casa bianconera, in altri si parla invece di grandi occasioni che potrebbero nascere in corso d’opera. In ogni caso, bisogna fare molta attenzione.

Gennaio infatti è già vicino e Pirlo, dopo aver testato la rosa in questi mesi, potrebbe anche chiedere qualche rinforzo nel mercato invernale. E poi c’è da programmare (come al solito con largo anticipo) anche le mosse per la prossima estate. Come detto, tantissimi nomi in ballo e in queste ore se ne è aggiunto uno relativamente nuovo. E, in questo caso, si tratterebbe di una vera e propria occasione da cogliere al volo che Paratici starebbe valutando concretamente. La conferma è arrivata da Sky Sport.

Stando a quanto riferito infatti dall’esperto di calciomercato Manuele Baiocchini, dalle parti della Continassa è spuntata l’idea Hakan Calhanoglu, che potrebbe svincolarsi a parametro zero a fine stagione. Ecco le sue parole: “Non è più giovanissimo e avrebbe l’ambizione di giocare la Champions League da protagonista. Sappiamo che ci sono squadre interessate a prenderlo da svincolato come la Juventus e l’Atletico Madrid. La distanza tra quello che chiede Calhanoglu e quello che offrono i rossoneri per il rinnovo è molto ampia, al momento non ci sono grandi possibilità che il giocatore rinnovi il contratto”. Insomma, Paratici tiene d’occhio Calhanoglu ma, come detto, il turco non è l’unico giocatore sul taccuino del CFO bianconero, anzi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA