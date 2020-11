News Juve – CR7 verso l’addio? L’ultima indiscrezione è pesantissima

News Juve – Clamorosa indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – La Juve e il suo allenatore Andrea Pirlo stanno continuando a cercare la quadratura del cerchio. I bianconeri infatti stanno lavorando da inizio anno per trovare il giusto equilibrio in campo. Il tecnico dei bianconeri sta osservando e cambiando le disposizioni dei giocatori in campo, di modo da trovare la migliore amalgama per gli interpreti dei suoi moduli. Pirlo sta facendo ruotare i giocatori e le loro posizioni, alla ricerca di una perfezione tecnico tattica che potrebbe uscire fuori definitivamente nella seconda parte della stagione.

Il tecnico della Juventus ha un solo punto fisso nello scacchiere della sua squadra: quello occupato da Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come per ogni altra squadra e allenatore prima di lui, è imprescindibile e Andrea Pirlo che lo sa bene. L’allenatore infatti sta costruendo la squadra e le sue manovre intorno al portoghese, che con i suoi strappi e i suoi gol punta a guidare la Juventus il più lontano possibile anche in questa stagione. Ma il futuro di CR7 continua a far parlare e le ultime notizie arrivate direttamente dal Portogallo sono pesantissime.

Stando a quanto riferiscono alcune indiscrezioni riportate dal noto quotidiano Record, la Juventus starebbe incontrando problemi nella gestione economica di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato, qualora la Juve non dovesse vincere la Champions League, la cessione di Ronaldo a fine stagione sarebbe quasi sicura. I bianconeri, complice la crisi economica derivante dalla pandemia, faticherebbero molto a mantenere i costi del campione portoghese che quindi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sportivi, potrebbe essere ceduto dai bianconeri con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Su di lui ci sarebbe il PSG, ma occhio anche ad alcune voci che parlano di un ritorno di CR7 al Manchester United.