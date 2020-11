News Juve, CR7 ci prova: contattato un campione, può arrivare gratis!

.

News Juve, CR7 ci prova: contatto con un suo ex compagno

ULTIME NEWS JUVENTUS – Secondo molti portali e quotidiani sportivi spagnoli, in particolare todofichajes.com, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla Juventus un campionissimo per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dai media iberici, CR7 vorrebbe un partner d’attacco d’esperienza per puntare a vincere la Champions League l’anno prossimo. Il campione portoghese avrebbe già individuato il profilo adatto e avrebbe chiamato il giocatore per convincerlo ad accettare una eventuale proposta dei bianconeri per il suo trasferimento a Torino.

L’identikit del compagno perfetto per l’attacco e chiesto da Cristiano Ronaldo, sarebbe quello di Angel Di Maria. Il giocatore argentino ha il contratto con club parigino in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 e vorrebbe cercare una nuova avventura (forse l’ultima in Europa). L’ala argentina compirà 33 anni il prossimo febbraio. Un suo eventuale trasferimento sarebbe “l’ultimo ballo” della sua entusiasmante carriera. E la Juventus potrebbe approfittarne, visto che sarebbe un gran colpo a parametro zero.

Il club favorito per accaparrarsi le prestazioni sportive di Di Maria sarebbe proprio la Juventus. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, avrebbe ascoltato con interesse la proposta di CR7. L'attaccante mancino, però, è uno dei pilastri della squadra della capitale francese. Quest'anno, infatti, ha già collezionato, tra campionato e Champions League due gol e due assist. Se però Di Maria non dovesse trovare l'accordo per un rinnovo, allora la corte di Cristiano Ronaldo potrebbe fare la differenza nel convincerlo a raggiungerlo in Italia.