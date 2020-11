Calciomercato Juventus – Addio CR7? Ipotesi clamorosa: scambio con…

Calciomercato Juventus – Futuro CR7, spunta un’ipotesi pazzesca

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante l’ultima campagna acquisti sia stata ricca di colpi, la Juventus, come tutti gli altri grandi club d’Europa, sta accusando non poco gli effetti economici della crisi Coronavirus. Sembra che la dirigenza bianconera stia incontrando diverse difficoltà nel consolidare le posizioni contrattuali di alcuni dei suoi big, tra cui spicca ovviamente Cristiano Ronaldo. Andiamo dunque ad analizzare le ultime ipotesi sul futuro del fenomeno portoghese.

Nelle scorse settimane si era parlato addirittura di un rinnovo contrattuale, grazie al quale CR7 potrebbe chiudere la sua carriera in bianconero. Tuttavia, secondo Tancredi Palmeri, che ha parlato della questione nel suo editoriale per TMW, l’ipotesi rinnovo sarebbe improponibile. “Troppo pesante per la società e forse troppo oneroso anche anagraficamente per Cristiano. E l’unica maniera per rientrare di parte dell’investimento sarebbe separarsi, molto consensualmente ma pur sempre separarsi, già nel 2021” – ha scritto il giornalista, accendendo i riflettori su uno scenario incredibile che dovrebbe vedere la luce già al termine di questa stagione.

“Nessuna società al mondo potrebbe caricarsi il contratto di CR7, se non in situazioni particolari. E l’unica situazione particolare potrebbe crearsi al PSG: perché anche Neymar è in scadenza nel 2022, ha un contratto identico a Cristiano, e per ora il rinnovo non avviene” – ha continuato Palmeri, che poi spiega – “Il va e vieni con Barcellona dura da due anni, e chissà che il nuovo presidente catalano non riesca ad accontentare Messi nonostante la crisi economica. A quel punto la Juve spererebbe nella contromossa da grandeur del PSG su Cristiano, senza escludere che Paratici sicuramente proporrà a Leonardo uno scambio alla pari con il brasiliano – e sul fatto che venga almeno proposto, sono disposto a scommettere personalmente“. Se l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve è stato etichettato come il “colpo del secolo”, un eventuale scambio con Neymar sarebbe probabilmente l’affare più clamoroso della storia del calciomercato. Staremo a vedere quali siano le reali intenzioni e possibilità della Juve, che per il momento punta tutto sul suo fenomeno, ma potrebbe presto cominciare a guardarsi intorno. Ma non solo. Paratici infatti starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA