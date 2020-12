Calciomercato Juventus, idea da brividi: si parla di un affare mostruoso!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’ultimo pareggio con il Benevento è emblematico della situazione in cui versa la Juventus. Pirlo e il gruppo devono ancora trovare il giusto equilibrio e forse anche la giusta sintonia tra i tanti nuovi elementi. Ma proprio in questa fase di transizione sono molte le situazioni sotto esame, che la dirigenza sta valutando attentamente. La questione più stringente del momento, e anche la più interessante, è quella legata a Paulo Dybala. L’argentino è lontanissimo dal top della condizione, la trattativa per il rinnovo contrattuale non decolla e le voci di mercato diventano sempre più insistenti. L’ultima, arrivata in queste ore, potrebbe aver svelato il piano della Juventus per Dybala.

Secondo il portale spagnolo specializzato in calciomercato Don Balon, la Juventus starebbe pensando di scambiare La Joya con Mauro Icardi. Un’idea affascinante, anche se gran parte del tifo di fede bianconera potrebbe non accoglierla di buon grado. L’ipotesi è supportata dal fatto che i due argentini vengano valutati su cifre abbastanza simili, che consentirebbero a Juve e PSG di registrare preziose plusvalenze senza costi. I dubbi sul futuro di Dybala e la voglia – registrata dai media francesi – di tornare in Italia dell’ex nerazzurro, sarebbero i motori di questa clamorosa operazione. Da capire però quale sia la vera volontà della Juve, che difficilmente mollerà la sua Joya senza cercare di recuperarlo.

Il numero 10 rappresenta un patrimonio potenzialmente inestimabile per la Juventus, che sembrerebbe avere tutta l'intenzione di aiutare il ragazzo a ritrovare la migliore condizione e prolungargli il contratto. A mettere in dubbio tutto questo sono le presunte richieste dell'entourage di Dybala, che pretenderebbe cifre esorbitanti per il prossimo ingaggio. Staremo a vedere come evolverà la situazione, considerando anche che potrebbe prendere corpo la pazzesca ipotesi di scambio con Mauro Icardi.