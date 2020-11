Calciomercato Juventus, si lavora a 3 colpi “perfetti”: ecco i nomi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato estivo è stato positivo. Sono arrivati giocatori importanti e di prospettiva, che hanno sicuramente innalzato il livello della squadra. Ma qualche lacuna e qualche ruolo ancora non completo c’è. In particolare, sarebbero tre gli slot ancora da riempire e sui quali la dirigenza bianconera starebbe già lavorando in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tre colpi importanti e perfetti per completare la rosa a disposizione del Maestro. Il primo obiettivo è un nuovo centrocampista centrale, un regista per la precisione. Un elemento del genere manca molto a Pirlo e Paratici cercherà di regalarglielo. Il prescelto pare essere Manuel Locatelli, ma le alternative non mancano. Occhio infatti anche ad Aouar, che sarebbe pronto a lasciare il Lione ed è stimatissimo dalla Juve.

Il secondo reparto da coprire è sicuramente quello dell’esterno sinistro. In rosa infatti non c’è un vero vice Alex Sandro di livello (o magari, perché no, anche qualcuno potenzialmente capace di contendergli il posto da titolare). Frabotta e gli adattati Cuadrado e Bernardeschi non possono certamente bastare per una squadra ambiziosa come la Juventus, che dunque cercherà sul mercato anche un elemento del genere. Da qualche tempo sta tornando di moda il nome di Emerson Palmieri, che tanto piace a Paratici da tempi non sospetti. Il terzino classe ’94 non torva spazio al Chelsea e tornerebbe di corsa in Italia, già a gennaio. Poi c’è la suggestione Alaba, fenomeno che potrebbe liberarsi a fine stagione dal Bayern Monaco a parametro zero. Più complicato invece un ritorno di fiamma per Marcelo del Real Madrid.

Infine, ci sarebbe spazio anche per un altro colpo in attacco. Pirlo in estate avrebbe chiesto di avere a disposizione 4 punte di ruolo (da qui l’interesse per Kean, finito poi al PSG). Ora invece ne ha a disposizione solo tre: Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Chi potrebbe arrivare? In questi giorni si è parlato di Gerard Moreno del Villarreal, trattato anche durante l’ultimo calciomercato estivo dalla Juve. Un’altra idea low cost potrebbe essere il veterano Giroud, ma bisognerà tenere d’occhio anche la vicenda relativa a Milik, altro vecchio obiettivo bianconero pronto a muoversi già a gennaio. Altre suggestioni potrebbero essere Depay e Dembelé, entrambi dati in uscita dal Lione. Ma, parlando sempre di calciomercato in entrata, Paratici starebbe pensando anche a qualcos’altro di molto importante. Nuovi colpi alla Chiesa e Morata in arrivo: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA