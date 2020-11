Calciomercato Juventus, colpo in arrivo? Annunciato l’accordo: “È fatta!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – C’è grande attesa per il rientro della Juventus dalla sosta per le nazionali. Andrea Pirlo potrà presto contare su diversi calciatori finora assenti, che stanno gradualmente tornando a disposizione. Ma nel frattempo è il mercato a far esplodere i tifosi bianconeri, perché è arrivata un’ultima notizia davvero clamorosa. Stando alle ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus infatti, Paratici avrebbe già bloccato un giocatore: ci sarebbe dunque già l’accordo per il prossimo colpo.

Swcondo il portale spagnolo specializzato in calciomercato Todofichajes, la Juventus avrebbe già strappato l’accordo con l’Ajax per l’acquisto di Ryan Gravenberch. Il giovane prodigio olandese, di cui molti addetti parlano come di un nuovo Pogba, sarebbe stato già bloccato da Paratici e dovrebbe arrivare la prossima estate. La Juve avrebbe raggiunto l’intesa con l’Ajax sulla base di 20 milioni di euro, operazione che, se confermata, sarebbe davvero vantaggiosa. Si tratta infatti di un vero gioiello, già finito nel mirino delle grandi d’Europa. Aggiudicarselo per una cifra simile sarebbe dunque un colpo eccezionale. Bisogna ancora verificare queste indiscrezioni, che però sembrano verosimili, visto l’interesse dei bianconeri e gli ottimi rapporti tra i due club. Attenzione però alle cifre, perché 20 milioni per un profilo del genere, quando si parla di affari con l’Ajax, sembrano davvero pochi.

“I ruoli, ovviamente, sono diversi: Ryan è un centrocampista. Ma il livello e lo spessore sono uguali a quelli di de Ligt: Gravenberch diventerà un top assoluto” – aveva dichiarato pochi giorni fa David Endt, ex team manager e giornalista molto vicino alle questioni del club di Amsterdam. Proprio ricordando l’affare de Ligt, appare chiaro che i lancieri sanno benissimo come valorizzare i propri giovani, che spesso si rivelano prospetti di altissimo profilo. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di questa presunta trattativa, che potrebbe sicuramente essere in atto, anche se forse sulla base di cifre diverse. Ma, parlando sempre di mercato, occhio anche ad altre possibili sorprese in arrivo. Paratici infatti starebbe pensando ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA