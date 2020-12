Nedved furioso: “Basta, non ne posso più”

TORINO – Serata a tinte esclusivamente nere per la Juve, uscita a testa bassa dal confronto contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. I bianconeri hanno infatti perso per 0-3, condizionati anche dall’inferiorità numerica arrivata dopo appena 15 minuti di gioco per un rosso ai danni di Cuadrado. Ma tanti sono stati gli episodi recriminati dalla Vecchia Signora è quello più evidente, è il mancato rigore concesso a Bernardeschi, il quale ha mandato su tutte le furie Pavel Nedved. L’ex Pallone d’Oro ha infatti abbandonato la sua postazione in tribuna anzitempo, subito dopo aver realizzato che la decisione del direttore di gara è rimasta invariata dopo aver consultato il VAR. Il ceco se n’è andato esclamando: “Basta, non ne posso più”, con chiaro riferimento alla terna arbitrale.