TORINO – Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Ferencvaros: “Nella Juve c’è un esame ad ogni partita, qualsiasi partita è un esame per i giocatori, per qualsiasi giocatore, non per Paulo Dybala. Sappiamo che è un giocatore molto forte, molto importante per la squadra. Non stava bene perché aveva dei problemi fisici. Sta recuperando piano piano e stasera è un bel test per lui e anche per noi per capire a che punto è”.