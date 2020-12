TORINO- Ai microfoni di Sky Deutschland, l’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato di Sami Khedira: “Tutti i nomi disponibili per rinforzare la squadra devono essere attentamente valutati. E posso assicurarvi che lo faremo. Khedira? Sarebbe un ottimo giocatore per molti club europei per la sua esperienza, la sua capacità di essere leader per aver giocato in squadre come Real e Juve. E’ brutto vederlo ai margini della rosa bianconera”.