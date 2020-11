Morata: “Vincere è l’importante. Ora mi sento un giocatore più completo”

TORINO- Dopo il gol al Ferencvaros che ha portato la Juve agli ottavi di Champions, Alvaro Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero: “In Champions tutte le partite possono essere difficili e quella di oggi lo è stata, ma alla fine abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Siamo contenti e ora torniamo a concentrarci sul campionato. Cos’è cambiato per me? Ora sono un giocatore più completo, cerco di partecipare di più al gioco e in questo periodo sto segnando spesso. Oggi ho colpito un palo, ma poi sono stato fortunato nell’occasione del gol”.