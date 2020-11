Morata: “Sempre grato all’Atletico, ma la Juve era la migliore opzione”

TORINO – Dopo aver ritrovato la convocazione della nazionale spagnola, Alvaro Morata ha raccontato il suo momento ai microfoni di Cope e Radio Marca. Queste le sue dichiarazioni:

ATLETICO – “Non ho mai detto di stare male all’Atletico: mia moglie non mi sopporta più perché vedo tantissime partite dell’Atletico ed esulto ai loro gol. Sono felice che per loro stia andando tutto bene. Un giocatore però deve esaminare le sue opzioni e in quel momento la migliore soluzione per me era la Juve. Mi addolora leggere alcuni titoli che mi prendono in giro perché sono grato ai club in cui sono stato. Ma quando sei piccolo hai sempre una squadra per cui tifi e io sono e sarò dell’Atletico. Voglio che sia molto chiaro che sono grato all’Atletico”.

SIMEONE – “Ho un buon rapporto con lui e gli auguro il meglio. Non so se ci affronteremo, o se tornerò a vestire la maglia dell’Atletico. Al momento sto bene bene e sono tranquillo, ma nella vita non si può mai sapere”,

GETAGE – “Vorrei chiudere la carriera con il Getafe. Sono molto amico del presidente, loro mi hanno accolto da ragazzo, dopo l’Atletico, e mi hanno aiutato a diventare il giocatore che sono oggi, mi piacerebbe finire lì”.

FUORIGIOCO – “Credo di avere giocato molto bene contro il Barcellona, ma le persone si ricordano solo del fuorigioco. Sul terzo, Busquets mi ha detto che non pensava fosse fuorigioco”.

CRISTIANO RONALDO – “Ho sempre avuto un buon rapporto con lui”.

JUVE – “Era tanto tempo che non giocavo più di sei partite facendo più di 70 minuti in campo. Sicuramente sono esploso tardi, ma ho imparato da ogni tappa. Una finale di Champions Juventus-Atletico? Magari, anche se sarebbe meglio contro un’altra squadra perché contro l’Atletico è sempre difficile segnare”.