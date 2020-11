Calciomercato Juventus, ci risiamo: clamoroso ritorno di fiamma!

Calciomercato Juventus, rispunta un grosso nome

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come nostro solito, ogni giorno vi stiamo tenendo aggiornati su tutte le voci e le indiscrezioni di calciomercato della Juventus che circolano in orbita bianconera. E di carne al fuoco ce n’è veramente tanta e per tutti i gusti. Dalla questione Dybala alla situazione riguardante il futuro di Cristiano Ronaldo. Da alcune cessioni in programma a nuovi colpi in entrata, sia per gennaio che per la prossima sessione estiva di mercato. Giusto per citare solo i temi più caldi. E anche in queste ultime ore ovviamente sono arrivate altre notizie decisamente rilevanti. Soprattutto una, che riguarda un grande nome che starebbe tornando di moda dalle parti della Continassa.

Occhio infatti a Mauro Icardi. Sì, proprio lui. Anzi, di nuovo lui. Il centravanti argentino infatti è stato per mesi protagonista delle cronache relative al calciomercato bianconero nel recente passato, con Fabio Paratici che lo ha corteggiato per tantissimo tempo. Il tutto si è concluso alla fine con un nulla di fatto e Maurito ha lasciato Milano per accasarsi a Parigi. Ma adesso il tormentone potrebbe riproporsi in vista della prossima estate. Anche perché, come accennato poco fa, in casa Juve bisognerà presto fare i conti con CR7 e Dybala, il cui futuro è sempre in bilico e in discussione. Insomma, il tema attacco sarà ancora una volta cruciale nei discorsi di mercato della Juventus.

Icardi, dicevamo. L’ex bomber nerazzurro, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, starebbe vivendo un momento (anche piuttosto lungo) abbastanza complicato al PSG. Il suo rapporto con l’allenatore Tuchel sarebbe pessimo e gli spazi per lui starebbero diminuendo sempre di più. Per tutti questi motivi, Mauro Icardi starebbe seriamente valutando di lasciare il club parigino a fine stagione e questa situazione avrebbe fatto drizzare le antenne a molti top club europei, tra i quali ci sarebbe appunto anche la Juve. Paratici, Icardi e Wanda Nara hanno flirtato parecchio qualche estate fa e c’è sempre stata una forte e reciproca attrazione tra le parti. Chissà che il ritorno di fiamma non possa definitivamente divampare ancora una volta il prossimo giugno. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo Paratici starebbe infatti pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA