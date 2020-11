Morata, il piano per il riscatto

TORINO – Alvaro Morata è sicuramente tra i calciatori che, in questo inizio di stagione della Juve, sta avendo il rendimento migliore. Il club bianconero, dopo pochi mesi dal suo ritorno, sta già pensando al riscatto del centravanti iberico. Secondo la stampa spagnola, per abbassare la richiesta da 45 milioni di euro, la società sarebbe disposta ad offrire all’Atletico Madrid il cartellino di Federico Bernardeschi, giocatore stimato da Simeone. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre clamorose novità per il mercato bianconero. Bomba atomica, l’annuncio è clamoroso: “Paratici ha fatto una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA