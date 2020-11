Calciomercato Juventus, che bomba: “Paratici ha fatto una super offerta!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato di tantissime voci di calciomercato circolate in orbita Juventus. Alcune di queste sono solo invenzioni o semplici suggestioni di mercato, ma altre sembrano avere un fondo di verità concreto. Non è mai facile capire dove risieda la verità, ma quando le voci persistono e continuano ad arrivare, allora bisogna drizzare le antenne e seguire determinate piste. Ad esempio, in queste ore sono arrivate nuove conferme su un nome davvero clamoroso di cui vi avevamo già parlato qualche tempo fa. E alle prime indiscrezioni, ora si sono aggiunti altri dettagli molto importanti.

Di chi stiamo parlando? Di Sergio Ramos, leader indiscusso e capitano del Real Madrid. Le prime voci di un interessamento bianconero verso il campione spagnolo sono spuntate dal momento in cui sono emersi i problemi tra il giocatore e i Blancos per il rinnovo di contratto. Sergio Ramos, che andrà in scadenza il prossimo giugno, vorrebbe almeno due anni di contratto, il Real invece gliene ha offerto solo uno. Da qui lo stallo della trattativa, che sembra ormai essersi definitivamente bloccata. Ecco allora entrare in scena la Juve, che sarebbe fortemente interessata al colpaccio Ramos a parametro zero. E non è finita qua.

Già perché, stando a quanto riferito dal Chiringuito TV, Paratici avrebbe sciolto ogni riserva e avrebbe già proposto a Sergio Ramos un contratto di ben tre anni a 12 milioni di euro a stagione. Un’offerta davvero enorme, molto simile a quella che avrebbe avanzato anche il PSG. La notizia, come detto, merita attenzione. Sia perché si parla di un nome davvero enorme a parametro zero, sia perché la fonte non è da sottovalutare. Infatti il Chiringuito è un’emittente sempre molto vicina e attenta alle vicende di casa Real e, come molti tifosi bianconeri ricorderanno, fu una delle primissimi fonti spagnole a parlare della trattativa tra CR7 e la Juve. Occhio dunque: la suggestione è da seguire. Ma non è ancora tutto. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA