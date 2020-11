Morata: “Alla Juve mi sento ben voluto. Ronaldo? E’ il nostro giocatore più importante, può portarci lontano”

TORINO – Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Morata ha parlato dopo il successo sul Ferencvaros: “Nella vita, quando si fa un percorso, si impara di tutto. Mi sento più completo, quello che ho imparato si vede. Devo aiutare la squadra facendo tutti i movimenti possibili. Mi sento bene e sono contento che la squadra abbia vinto. Abbiamo avuto un periodo di adattamento, ma meglio ora che a fine stagione. Alla Juve ho tutto quello di cui ho bisogno, mi sento ben voluto e desiderato. Possiamo andare lontano. Ronaldo? Non devo certo dirvi io cosa ha fatto. Un grande compagno, parla molto con noi e si fa volere bene. Lui è il nostro giocatore più importante e speriamo ci porti il più lontano possibile. Dybala? Diverso giocare con ognuno dei compagni, io mi adatto”. Ma attenzione perché, dopo la vittoria in Champions League, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Idea a sorpresa, Paratici ci prova: ecco cosa ha in mente! >>>VAI ALLA NOTIZIA