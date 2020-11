Calciomercato Juventus, che idea! Paratici ci prova: ecco cosa ha in mente

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Vecchia Signora sta ragionando sul da farsi in prospettiva futura. Mai come in questo momento molto delicato, è necessario fare i conti con il bilancio e non rischiare di fare nessun passo più lungo della gamba. La Juventus, come ogni altro club, non può fare spese folli o comunque non oculate per quanto riguarda il calciomercato, pur restando intatta la volontà di continuare ad investire per rinforzare la squadra. Servono quindi idee e strategie, come quelle che hanno portato a Torino giocatori come Chiesa o Morata. Acquisti in prestito con diritto o obbligo di riscatto, che permettano alla Juve di rimandare il pagamento cash e dilazionarlo in diversi esercizi.

Arriverà però poi anche il momento di dover saldare il conto. E la Juventus ben presto dovrà risolvere delle questioni abbastanza pesanti anche solo per tenersi stretta i giocatori che ha già in rosa. Il riscatto di Federico Chiesa per esempio costerà ben 40 milioni di euro, una cifra tutt’altro che banale. Stesso discorso per Alvaro Morata, il cui riscatto è stato fissato a ben 45 milioni di euro. Insomma, tanta roba. Soprattutto alla luce del fatto che la Juve nel frattempo vorrà chiudere anche altri nuovi acquisti. Ecco allora che, ancora una volta, servono delle idee per risolvere questo tipo di situazioni. E, stando alle ultime indiscrezioni, Paratici ne avrebbe una tutta nuova.

Secondo quanto riferito infatti dal noto portale spagnolo El Gol Digital, il dirigente bianconero starebbe studiando un piano per abbassare la cifra del riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. Come? Giocandosi un jolly e proponendo una contropartita tecnica per ottenere uno sconto dal club spagnolo. Il giocatore in questione sarebbe Federico Bernardeschi, già in passato accostato anche ai Colchoneros. Una mossa niente male che potrebbe davvero prendere piede nel prossimo futuro, soprattutto se il centrocampista bianconero continuerà a non convincere. Ma intanto, come detto, occhio anche al mercato in entrata. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA