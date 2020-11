Moggi ritorna su Calciopoli: “Ecco da chi è stato architettato tutto”

TORINO – L’ex ds della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo account Facebook, dove è tornato a parlare di Calciopoli.

Amici, vi ricordate di quando io in occasione di Reggina – Juventus, famosa per il sequestro di Paparesta che non è mai avvenuto, litigai con lui e con il suo assistente di linea Cristiano Copelli perché ci aveva annullato un goal valido e non ci aveva dato un rigore? Era lo stesso che a Torino in occasione di una Supercoppa con l’Inter annullò un goal valido di Trezeguet che ci fece perdere la Supercoppa. In quei tempi mi riferirono da Mantova che questo signore avrebbe detto a più persone che fino a quando avesse arbitrato lui, la Juventus avrebbe avuto difficoltà a vincere.

Da quanto si legge sui giornali avrete appreso che Cristiano Copelli è attualmente indagato per truffa aggravata nei confronti dello Stato nel gioco di Gratta e Vinci per circa 27 milioni in concorso con la compagna. Questo vi potrà far capire la serietà di alcune persone che hanno iniziato a colpire la Juventus ed hanno creato Calciopoli”.