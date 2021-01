Calciomercato, Juventus: attenta! Circolano notizie preoccupanti

TORINO – Dopo il pesantissimo K.O. subito contro i nerazzurri, ci sono ancora pessime notizie per la Juventus. In un momento in cui i dubbi sul futuro di questa squadra non fanno altro che ingigantirsi, ecco arrivare anche alcune voci di calciomercato a preoccupare i tifosi bianconeri. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile assalto del Real Madrid a uno dei big di casa Juve, una delle pochissime certezze su cui può fare affidamento Pirlo. Andiamo quindi ad analizzare le ultime novità che sono circolate nelle scorse ore.

Juve, occhio al Real Madrid

Stando a quanto riferisce la testata spagnola Defensa Central, il Real Madrid avrebbe messo seriamente nel mirino Matthijs de Ligt. Il club spagnolo avrebbe addirittura già preso contatti con Mino Raiola, che cura gli interessi anche di altri due grandi nomi in orbita Real. Le merengues avrebbero infatti chiesto ragguagli anche sulle situazioni relative a Pogba e Haaland. L’indiscrezione sull’olandese è stata confermata anche da Rai Sport, che ha raccontato come il numero 4 bianconero sia stato indicato da diversi addetti ai lavori come possibile erede di Sergio Ramos. Il capitano del Real è ancora incerto riguardo al proprio futuro a Madrid, ma in ogni caso è arrivato ad un’età che costringe il club a fare dei calcoli. Pare dunque che nel corso dei prossimi mesi Florentino Perez possa realmente fare qualche mossa per tentare di strappare Matthijs de Ligt alla Juve.

Cessione pesante? La posizione della Juve

Matthijs de Ligt è arrivato a Torino soltanto l’anno scorso per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Una cifra che il Real è abituato a spendere, ma di cui ora potrebbe essere più difficile disporre visto il periodo che sta attraversando l’economia del calcio. Difficile pensare che la Juventus voglia privarsi di un giocatore su cui ha puntato con decisione per costruire un nuovo ciclo vincente. Se ciò dovesse avvenire, sarà soltanto per un’offerta davvero irrinunciabile. Che de Ligt possa piacere al Real Madrid è comunque una voce più che verosimile. E se veramente i Blancos avessero già allacciato i contatti con Raiola, allora la Juventus dovrà stare sicuramente molto attenta. Tornando invece all’attuale mercato di gennaio, l’obiettivo è chiarissimo: un nuovo centravanti. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sono finiti tantissimi nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<