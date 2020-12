Messi si inchina a Ronaldo, “Il migliore di sempre”: il post di Elma Aveiro

TORINO- Con una doppietta, Cristiano Ronaldo è risultato fonamentale nel 3-0 rifilato dalla Juve al Barcellona, che ha permesso ai bianconeri di chiudere al primo posto il girone G di Champions League. Cr7, grazie ai suoi due gol, ha vinto la sfida personale con l’eterno rivale Messi, rimasto a bocca asciutta. E, sui social, Elma Aveiro, sorella del fenomeno bianconero, ha voluto ribadire chi, per lei, è il migliore tra i due calciatori che hanno dominato l’ultimo decennio calcistico. Una foto, descritta dalla frase: “Il mio re, il migliore di sempre, l’orgoglio della mia vita”, in cui il numero 10 argentino si inchina al numero 7 juventino. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche altre clamorose novità in casa bianconera: >>>> Ore bollenti, arrivano conferme pesantissime: “Contatti già in corso!” <<<<